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Saltato Ederson, dopo Andrey Santos il Man United acquista anche Tielemans: i dettagli

Saltato Ederson, dopo Andrey Santos il Man United acquista anche Tielemans: i dettagli TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 19:36Calcio estero
Youri Tielemans è un nuovo giocatore del Manchester United. Il centrocampista arriva dall'Aston Villa firma un contratto fino al 2031.

Il Manchester United, dopo aver preso Andrey Santos in seguito all'affare saltato per Ederson dell'Atalanta, non si è fermato e ha ufficializzato uno dei colpi più importanti della propria estate. Youri Tielemans lascia l'Aston Villa e diventa un nuovo giocatore dei Red Devils, che hanno investito 36 milioni di sterline per assicurarsi il centrocampista belga. Il 29enne ha firmato un contratto quinquennale e rappresenta uno dei rinforzi individuati da Michael Carrick per rilanciare il centrocampo in vista della nuova stagione.

Contratto fino al 2031 per il centrocampista belga

Dopo aver completato le visite mediche nelle scorse ore, Tielemans ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà al Manchester United fino al 2031. Il nazionale belga arriva dopo diverse stagioni da protagonista in Premier League e sarà uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico dei Red Devils. Il club punta sulla sua esperienza internazionale e sulla capacità di dettare i tempi di gioco per riportare la squadra ai vertici del calcio inglese ed europeo.

"Un sogno che si realizza"

Nelle prime dichiarazioni da giocatore del Manchester United, Tielemans ha espresso tutto il proprio entusiasmo: "È difficile descrivere quanto io sia orgoglioso di unirmi al Manchester United. Firmare per un club così speciale è una sensazione incredibile, il coronamento di anni di dedizione da quando mi sono innamorato del calcio". Il centrocampista ha poi ribadito le proprie ambizioni: "Ho avuto il privilegio di ottenere successi nella mia carriera e questo ha aumentato ancora di più la mia voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L'ambizione che si respira nel club è chiarissima: tutti siamo determinati a lottare per conquistare i trofei più prestigiosi nei prossimi anni".

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