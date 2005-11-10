Ufficiale Il Manchester United prende un altro portiere: arriva Darlow a parametro zero

Il Manchester United mette a segno un nuovo acquisto in vista della stagione 2026-27. Il club inglese ha annunciato l'ingaggio a parametro zero del portiere Karl Darlow, reduce dall'esperienza al Leeds. Il 35enne rappresenta il secondo rinforzo estivo dei Red Devils dopo Andrey Santos e va a completare il reparto degli estremi difensori, in un'estate che porterà anche a diversi movimenti tra i pali.

Darlow firma fino al 2028: sarà il vice di Lammens

L'ex portiere del Newcastle ha sottoscritto un contratto valido fino al giugno 2028, con opzione per una stagione aggiuntiva. Darlow ricoprirà il ruolo di secondo alle spalle di Senne Lammens, mentre André Onana resterà al Trabzonspor e il suo arrivo consentirà al Manchester United di definire anche le altre operazioni in uscita, con Altay Bayindir destinato a tornare in Turchia e Radek Vitek che dovrebbe partire nuovamente in prestito per trovare continuità.

"Orgoglioso di essere qui". Wilcox: "Grande mentalità"

Darlow ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la firma: "Sono estremamente orgoglioso di firmare per il Manchester United. Entro a far parte di un gruppo di portieri eccellente e non vedo l'ora di contribuire alla crescita della squadra, mantenendo standard elevatissimi". Anche il direttore sportivo Jason Wilcox ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Karl ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. La sua etica del lavoro e la sua determinazione saranno un valore aggiunto per il nostro gruppo". Oltre all'aspetto tecnico, il suo arrivo permette inoltre allo United di soddisfare i requisiti della Premier League relativi alla quota di calciatori cresciuti nei vivai inglesi.