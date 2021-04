Joe Hart loda il City: "È una squadra che ti logora. Appena prende il sopravvento, non si ferma"

Joe Hart, ex portiere del Manchester City, ha commentato la vittoria della squadra di Guardiola sul campo del Paris Saint-Germain nell'andata delle semifinali di Champions League: "Il City ti logora. Il PSG ha fatto bene, ma non appena ha calato l'intensità, il City ha preso il sopravvento., anche se è stato abbastanza fortunato a rientrare in partita con il primo gol. Dopo non è stato possibile fermarli".