Jordi Alba spegne le voci di mercato: "Voglio restare al Barcellona per sempre"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a TVE, Jordi Alba, terzino del Barcellona e vice capitano della Spagna, ha parlato del suo futuro, spegnendo le voci circa un suo possibile addio: "Ho tre anni di contratto e mi sento capace di giocare per altri cinque. La decisione spetta al club, ma la mia intenzione è restare a Barcellona per tutta la vita. Messi? Spero resti con noi, non si può dubitare di lui".