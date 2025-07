Ufficiale Jordi Mboula lascia il Gil Vicente. Risoluzione consensuale del contratto dell'ex Verona

Il Gil Vicente ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto con Jordi Mboula. L’esterno offensivo spagnolo, classe 1999, lascia così il club portoghese dopo una sola stagione, in cui non è riuscito a trovare la continuità attesa. La società gli ha augurato il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Mboula, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, è stato a lungo considerato uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Barça B e con la nazionale Under 17, ha attirato l’interesse del Monaco, che lo ha ingaggiato nel 2017. Tuttavia, il suo percorso nel Principato non è mai decollato del tutto e lo ha visto spesso in prestito, tra Francia, Belgio e Spagna.

Tra le tappe più significative della sua carriera ci sono le esperienze con Maiorca, Huesca ed Estoril, prima dell’approdo al Verona nell'estate del 2023. Un anno dopo gli scaligeri lo hanno ceduto in Portogallo riservandosi una percentuale sulla rivendita, ma Mboula non è riuscito a imporsi, collezionando poche presenze e senza lasciare un segno incisivo.

Dotato di velocità, tecnica e buona visione di gioco, Jordi Mboula rimane un profilo interessante e ancora giovane, con margini per rilanciarsi. Ora è atteso da una nuova sfida: libero sul mercato, è alla ricerca di un progetto che possa valorizzare il suo talento e ridargli stabilità dopo anni di continui cambi di maglia.