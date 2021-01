Jovic boom con l'Eintracht, Zidane sotto accusa: non riesce a far crescere i giovani

Non era mai successo che i tifosi del Real Madrid seguissero con particolare interesse una partita di Bundesliga. Ma ieri si è giocata la sfida tra Eintracht e Schalke 04, che ha segnato il ritorno di Luka Jovic con la sua ex squadra, e tutti, nella capitale spagnola, erano convinti che l'attaccante serbo avrebbe segnato. Jovic ne ha fatti addirittura due, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra di Francoforte, e la sua prestazione ha ovviamente scatenato i social e spostato l'attenzione su un altro argomento: il rapporto di Zidane con i giovani. Dopo le cessioni di Theo Hernandez e Hakimi, sembra chiaro che il tecnico francese non riesca a lavorare bene con giocatori ancora non affermati, mentre si trova a suo agio con campioni affermati, da Ramos a Ronaldo fino a Kroos e Benzema: Marca fa l'esempio di Odegaard, che è tornato dal Real come un crack ma non si è ancora inserito. Anche Vinícius sta avendo grossi problemi, mentre Valverde sembrava essere entrato nelle grazie di Zizou ma adesso si è smarrito.