Ufficiale Jurgen Klopp entra nella galassia Red Bull: sarà Global Head of Soccer dal 1° gennaio

Ora è ufficiale: Jürgen Klopp assumerà il ruolo di Global Head of Soccer della Red Bull a partire dal 1° gennaio 2025. Il 57enne tedesco "supervisionerà la rete internazionale dei club calcistici dell'azienda".

Questo il comunicato: "Jurgen Klopp, una delle figure più ricercate del calcio mondiale, ha concluso il suo memorabile mandato di nove anni come allenatore del Liverpool dopo la stagione 2023-24. Sotto la sua guida, il Liverpool si è assicurato tutti i principali riconoscimenti calcistici, tra cui la Champions League (2018-19), la Premier League (2019-20), la FA Cup (2021-22), due EFL Cup, la FIFA Club World Cup e la UEFA Super Cup. Si è anche classificato secondo due volte in Champions League e una volta in Europa League.

Nel suo ruolo strategico, Jürgen Klopp non sarà coinvolto nelle operazioni quotidiane dei club, ma si concentrerà sul supporto ai direttori sportivi nel promuovere la filosofia Red Bull. Sfrutterà inoltre la sua vasta rete per aiutare a individuare i migliori talenti e contribuire alla formazione e allo sviluppo degli allenatori.

Jürgen Klopp sarà formalmente annunciato come Global Head of Soccer in una conferenza stampa a metà gennaio 2025, dopo aver assunto il ruolo il 1° gennaio. La data e l'ora specifiche dell'evento saranno fornite in anticipo".