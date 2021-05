Kane vuole lasciare il Tottenham: lo ha ribadito di nuovo al club, futuro a Manchester?

Un addio che (forse) non può più essere rimandato. Harry Kane ha deciso: vuole lasciare il Tottenham in estate per provare a vincere finalmente qualche titolo. Il centravanti inglese avrebbe di nuovo comunicato la sua intenzione al club, che già un anno fa riuscì a scongiurare la partenza del suo capitano sperando in José Mourinho, che invece ha fallito ed è stato addirittura esonerato. Su Kane ci sono tre big della Premier League come Manchester City, Manchester United e Chelsea. Il giocatore, riporta Sky Sports UK, vorrebbe risolvere la situazione prima dell'inizio dei campionati europei.