Kempes sul futuro di Messi: "Dovrebbe andare al PSG o al Bayern"

Eroe argentino del mondiale 1978, Mario Kempes, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista a Sports Bild dove ha parlato del futuro di un suo connazionale, Lionel Messi: "Messi è combattuto. Si trova molto a suo agio a Barcellona ma si rende conto che le possibilità di vincere di nuovo la Champions League con il Barça sono poche. Negli ultimi anni il Barcellona è sempre stato eliminato molto presto e il club ha grandi difficoltà a costruire una nuova vittoria. squadra per la situazione finanziaria. Dovrebbe incontrarsi di nuovo con Guardiola, andare al Paris Saint-Germain o al Bayern. Sono i club che hanno i soldi o i giocatori. per avere successo. Gli allenatori del Bayern pensano con la testa, non con il portafoglio e non pagherei mai uno stipendio così alto per Messi".