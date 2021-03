Klopp racconta la stagione travagliata del Liverpool: "Per vincere la Premier serve perfezione"

Lunghissima intervista di Jurgen Klopp a Sky Sports. Il tecnico del Liverpool ha fatto il punto sulla stagione complicata che sta vivendo la sua squadra: "Siamo ancora forti, ma in questa stagione sono successe molte cose e per vincere il campionato in Inghilterra devi essere perfetto. Il City non è partito benissimo, eppure adesso è in uno stato tale da rasentare la perfezione. I risultati sono giusti, al 100%. Per diventare campioni d'Inghilterra bisogna giocare così. Noi abbiamo cominciato abbastanza bene, siamo stati per molto tempo in cima o a ridosso, segnando anche molte reti. Ma i problemi che abbiamo avuto sono diventati pesanti quando non siamo riusciti a trovare il modo di sopperire alle tante assenze. La maggior parte delle difficoltà è figlia degli infortuni. Quest'anno abbiamo affrontato cose nuove, in 20 anni non mi era mai successo. Ho dovuto cambiare ogni settimana. Questo mi ha reso migliore, perché di solito non devi pensare a queste cose. La gente pensa che sia una scusa? Non me ne potrebbe fregare di meno, onestamente. Non abbiamo avuto stabilità, soprattutto in difesa. Abbiamo cambiato troppo spesso: ci preparavamo per schierare un determinato undici, ma il giorno successivo dovevamo modificare tutto".

Ed è cambiato anche il modo di attaccare: "Per un po' abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Ma poi abbiamo cominciato a faticare e a giocare meno bene, perché dovevamo concentrarci maggiormente sulla difesa. Questo ci è costato fluidità e scioltezza in avanti. Ci siamo resi conto che creavamo di meno, sebbene le reti arrivassero lo stesso. Ma molte volte non abbiamo segnato. Ora siamo tornati a giocare un buon calcio, creiamo occasioni ma fatichiamo a segnare. Abbiamo avuto quindi ogni tipo di problema che si può incontrare nell'arco di una stagione. Ovviamente non sono arrabbiato: ho 53 anni e ho avuto momenti meravigliosi alternati a periodi difficili. È solo un problema relativo al calcio. Affrontare la frustrazione, i fallimenti, ti aiuta nella vita. Insegna davvero tanto ed è quello che stiamo facendo. stiamo imparando, non puntiamo il dito, non ci addossiamo le colpe a vicenda. Siamo uniti al 100%".