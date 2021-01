Klopp: "Una buona prestazione, ci è mancato il gol"

Al Liverpool non è riuscita la rimonta sul Manchester United e alla fine del derby di Inghilterra di questo pomeriggio, finito 0-0, le distanze in classifica rimangono invariate: "La prestazione è stata abbastanza buona ma per poter vincere la gara devi segnare un gol, e noi oggi abbiamo fatto fatica a tirare nello specchio. -ha detto Jurgen Klopp nel post partita del match ad Anfield-. E' per questo che la gara è finita in pareggio ed è un risultato che sicuramente ci va bene. ll Manchester United ha fatto una buona gara, si è dimostrato sempre organizzato in tutti i reparti. E' molto complicato affrontarli, come sempre poi, e le cose non sono cambiate nemmeno questo pomeriggio. Non so sinceramente chi avrebbe vinto ai punti, non credo che ci sia stata una squadra che ha fatto più dell'altra. Sono ormai tre partite che non segnamo in campionato ma non c'è molto da preoccuparsi. Noi proviamo sempre a fare il nostro gioco, cerchiamo di fare più gol possibili. Non ci dobbiamo preoccupare però dobbiamo sicuramente migliorare. Comunque io oggi pomeriggio ho visto la mia squadra giocare a calcio, ho visto tante buone idee e azioni con idee chiare, belle trame di gioco e molta voglia di sbloccare il risultato nonostante non ci siamo riusciti".