Ufficiale L'Alaves si regala Carles Alena. Il centrocampista lascia definitivamente il Getafe

Dopo aver militato in prestito per cinque mesi con la maglia del Deportivo Alaves, Carles Aleñá ha deciso di proseguire la sua carriera a Vitoria-Gasteiz. Il club basco ha infatti trovato l’accordo con il Getafe per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista catalano, che ha firmato un contratto quadriennale, valido fino al 30 giugno 2029.

Classe 1998, originario di Mataró, Aleñá ha vissuto una parentesi molto positiva nella seconda metà della scorsa stagione con i colori albiazul. In 14 presenze in Liga ha collezionato 1096 minuti, diventando un elemento chiave nella lotta salvezza e guadagnandosi la fiducia di società e tifosi. Qualità tecnica, esperienza e professionalità hanno convinto l’Alaves a puntare con decisione su di lui per il futuro.

Il club e il giocatore, entusiasti per la riuscita dell’operazione, hanno scelto di dare continuità a un percorso che si è rivelato positivo sotto ogni aspetto. Aleñá, ex giocatore di Barcellona e Betis, sarà fin da subito a disposizione del tecnico Chacho Coudet e si unirà al ritiro pre-campionato in corso a Girona. Con questo innesto, l’Alavés aggiunge al proprio centrocampo un profilo di grande affidabilità e visione di gioco, pronto a guidare la squadra nelle sfide della prossima stagione di Liga