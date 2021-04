L'Arsenal è una macchina da trasferta. Quattro gare di fila lontano da casa con almeno 3 gol

L’Arsenal di Mikel Arteta è una macchina da trasferta. Come evidenziato da Opta, con il 3-0 attuale a Praga gli inglesi sono infatti saliti a quattro partite consecutive lontano dall’Emirates con almeno tre gol segnati. Ai Gunners non accadeva dal 1932.

4 - Arsenal have scored at least three goals in four consecutive away games in all competitions for the first time since December 1932 (a run of five). Synergy. pic.twitter.com/n8y2ugc8Mz

— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2021