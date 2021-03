L'Egitto vuole portare Salah all'Olimpiade. Potrebbe perdere tutta la preparazione estiva

L'Egitto ha ribadito ancora una volta l'intenzione di includere Mohamed Salah nella selezione che parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. L'attaccante del Liverpool sarà inserito in lista come fuoriquota (è consentita la presenza di tre calciatori over-23) e potrebbe quindi prendere parte alla competizione, saltando però la preparazione con i Reds e, qualora la nazionale africana arrivi almeno alle semifinali, anche l'esordio in campionato.