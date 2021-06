L'Olanda riapre gli stadi per intero: nessuna limitazione di pubblico dalla prossima stagione

A partire dall'inizio della prossima stagione in Olanda sarà consentito l'accesso allo stadio per il 100% della capacità. Nessuna limitazione per i tifosi, dunque, a patto che questi mostrino un tampone molecolare negativo effettuato nelle precedenti 40 ore o il certificato di avvenuta vaccinazione. Ad annunciarlo è la Federcalcio olandese, che sottolinea come ll'ingresso degli impianti sportivi verranno istituiti dei controlli ad hoc.