Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'Olympique Marsiglia cede un esubero in Ligue 2: Ngapandouetnbu va al Montpellier

L'Olympique Marsiglia cede un esubero in Ligue 2: Ngapandouetnbu va al MontpellierTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:11Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Il Montpellier ha scelto Simon Ngapandouetnbu come nuovo portiere per la prossima stagione, colmando così il vuoto lasciato dalla partenza di Benjamin Lecomte. Il giovane estremo difensore camerunense, classe 2003, arriva dall’Olympique Marsiglia a parametro zero, con un accordo che prevede un bonus legato a un’eventuale promozione in Ligue 1. Il club marsigliese ha comunque mantenuto un diritto di recompra prioritario sul giocatore.

Ngapandouetnbu, cresciuto nel vivaio dell’OM, era da tempo seguito dal Montpellier, che ha fatto di lui la prima scelta per affiancare Mathieu Michel nella nuova stagione. L’operazione è stata ufficializzata giovedì, con grande soddisfazione da parte del club dell’Hérault, che nel comunicato ha sottolineato l’entusiasmo per l’arrivo del promettente portiere.

Il 22enne camerunense avrà ora l’opportunità di giocarsi le sue carte in una squadra ambiziosa e con spazi da ritagliarsi. Dopo diversi anni trascorsi alle spalle dei titolari al Marsiglia, per Ngapandouetnbu si tratta di una chance importante per dimostrare il proprio valore in un contesto di maggiore responsabilità. Il Montpellier completa così il reparto portieri con una soluzione giovane e di prospettiva, puntando su un profilo motivato e pronto a crescere.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Weah chiama Zhegrova al Marsiglia: "Non tocca a me convincerlo, ci riuscirà il club"... Weah chiama Zhegrova al Marsiglia: "Non tocca a me convincerlo, ci riuscirà il club"
Il Sassuolo torna su Neal Maupay, l’Olympique Marsiglia fissa il prezzo Il Sassuolo torna su Neal Maupay, l’Olympique Marsiglia fissa il prezzo
L’OM blinda il talento Alexandre Tunkadi: primo contratto pro per il classe 2005 L’OM blinda il talento Alexandre Tunkadi: primo contratto pro per il classe 2005
Altre notizie Calcio estero
Qual. Europa League, i risultati del 3° turno: Utrecht e Braga corsari, crollo Legia... Qual. Europa League, i risultati del 3° turno: Utrecht e Braga corsari, crollo Legia Varsavia
L'acquisto di Partey fa arrabbiare i tifosi del Villarreal: "Che vergogna, perso... L'acquisto di Partey fa arrabbiare i tifosi del Villarreal: "Che vergogna, perso tutto il rispetto"
Chelsea, che tegola per Maresca: rottura del crociato per Colwill. Si torna sul mercato?... Chelsea, che tegola per Maresca: rottura del crociato per Colwill. Si torna sul mercato?
Il Real Madrid snobba ancora il Pallone d'Oro: il silenzio social non è passato inosservato... Il Real Madrid snobba ancora il Pallone d'Oro: il silenzio social non è passato inosservato
L'Olympique Marsiglia cede un esubero in Ligue 2: Ngapandouetnbu va al Montpellier... UfficialeL'Olympique Marsiglia cede un esubero in Ligue 2: Ngapandouetnbu va al Montpellier
Tottenham, primi campanelli d'allarme a 6 giorni dalla Supercoppa: il Bayer lo travolge... Tottenham, primi campanelli d'allarme a 6 giorni dalla Supercoppa: il Bayer lo travolge 4-0
Sesko è atterrato in Inghilterra: nelle prossime ore visite e firma col Manchester... Sesko è atterrato in Inghilterra: nelle prossime ore visite e firma col Manchester United
Santamaria riparte da LaLiga: il centrocampista firma a zero con il Valencia UfficialeSantamaria riparte da LaLiga: il centrocampista firma a zero con il Valencia
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Inizia il poker del mercato: rischi e strategie
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, il Siviglia rifiuta l'offerta per Juanlu Sanchez. No del giocatore ai Wolves
Immagine top news n.1 Il Cholito Simeone è il nuovo centravanti del Torino. La formula dell'accordo col Napoli
Immagine top news n.2 Colpo Manchester United, accordo col Lipsia per Sesko! Cifre e dettagli dell'operazione
Immagine top news n.3 Pallone d'Oro 2025, ci sono McTominay e due interisti. Donnarumma unico italiano: i 30 candidati
Immagine top news n.4 Rilancio del Como, Alvaro Morata a un passo dal ritorno in Serie A: le ultime sull'affare
Immagine top news n.5 Torino, ecco Simeone dal Napoli. Terminate le viste mediche del Cholito, ora la firma
Immagine top news n.6 Hojlund può andare via in prestito. Il Manchester United apre al diritto di riscatto
Immagine top news n.7 Juventus-Kolo Muani, Modesto è fiducioso: "Stiamo prendendo le informazioni necessarie"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.2 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.3 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.4 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Michele: "Roma, servirà tempo a Gasperini. Dovbyk deve migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fabio Silva verso la Roma? Gasperini: "Lavoriamo su profili di quell'età"
Immagine news Serie A n.2 Inter, il Flamengo ci riprova: altro due di picche di Taremi ai brasiliani
Immagine news Serie A n.3 Jashari su Modric: "Fantastico, voglio imparare tutto da lui sia dentro sia fuori dal campo"
Immagine news Serie A n.4 Lo Young Boys gioca al rialzo per Zachary Athekame. Il giocatore vuole il Milan
Immagine news Serie A n.5 PSG-Chevalier, che fa Donnarumma? City pronto all'assalto. Inter solo alla finestra
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, l'ex Amerini: "Sempre detto che preferivo Sohm a Kessié"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Fusco su Blesa: "Ha le qualità che cercavamo, è un partner ideale per Shpendi"
Immagine news Serie B n.2 Burrai saluta Mantova: "Ci sono percorsi che finiscono in silenzio, ma non senza significato"
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia affonda il colpo e si assicura Candela: lunedì la firma su un contratto triennale
Immagine news Serie B n.4 La campagna abbonamenti è sottotono e le corregionali corrono? Tranquilli, ci pensa l'Entella
Immagine news Serie B n.5 La Serie B e la C in campo per la Coppa Italia Frecciarossa: gli arbitri del Turno Preliminare
Immagine news Serie B n.6 Cremonese, scelto il vice di Audero. A un passo l'arrivo di Silvestri: contratto annuale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, ecco il rinforzo di esperienza a centrocampo: Munari firma un contratto biennale
Immagine news Serie C n.2 Il sindaco Sadegholvaad interviene sul Rimini: "Le opinioni diano la precedenza ai fatti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese torna all'Ascoli: "D’Uffizi mi ha detto di venire subito perché c’è un ambiente ideale"
Immagine news Serie C n.4 Il Crotone pesca nelle giovanili della Roma: Marazzotti vicino alla firma di un triennale
Immagine news Serie C n.5 È nata la birra di chi ama il Benevento: gli abbonati saranno omaggiati con la bevanda
Immagine news Serie C n.6 Forlì-Valentini ancora insieme. Il centrocampista prolunga il contratto per una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "La Champions sarà primo obiettivo importante da raggiungere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, il centrocampo parla ecuadoregno: dal Valencia arriva Kerlly Real
Immagine news Calcio femminile n.3 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e sale al 12° posto. Mai così bene dal 2014
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
Immagine news Calcio femminile n.5 Lisa Boattin saluta la Juventus Women. Quattordici i trofei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's Ballon d'Or, tutte le candidate per l'edizione 2025: due le italiane in lizza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?