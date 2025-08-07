Ufficiale L'Olympique Marsiglia cede un esubero in Ligue 2: Ngapandouetnbu va al Montpellier

Il Montpellier ha scelto Simon Ngapandouetnbu come nuovo portiere per la prossima stagione, colmando così il vuoto lasciato dalla partenza di Benjamin Lecomte. Il giovane estremo difensore camerunense, classe 2003, arriva dall’Olympique Marsiglia a parametro zero, con un accordo che prevede un bonus legato a un’eventuale promozione in Ligue 1. Il club marsigliese ha comunque mantenuto un diritto di recompra prioritario sul giocatore.

Ngapandouetnbu, cresciuto nel vivaio dell’OM, era da tempo seguito dal Montpellier, che ha fatto di lui la prima scelta per affiancare Mathieu Michel nella nuova stagione. L’operazione è stata ufficializzata giovedì, con grande soddisfazione da parte del club dell’Hérault, che nel comunicato ha sottolineato l’entusiasmo per l’arrivo del promettente portiere.

Il 22enne camerunense avrà ora l’opportunità di giocarsi le sue carte in una squadra ambiziosa e con spazi da ritagliarsi. Dopo diversi anni trascorsi alle spalle dei titolari al Marsiglia, per Ngapandouetnbu si tratta di una chance importante per dimostrare il proprio valore in un contesto di maggiore responsabilità. Il Montpellier completa così il reparto portieri con una soluzione giovane e di prospettiva, puntando su un profilo motivato e pronto a crescere.