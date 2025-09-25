Decise la sfida col Newcastle a fine agosto: 1° contratto Pro col Liverpool per Ngumoha
Primo contratto da professionista per la giovane promessa del Liverpool, Rio Ngumoha. 17 anni, l'attaccante è balzato all'onore delle cronache per aver segnato il gol della vittoria contro il Newcastle lo scorso 25 agosto, partita valida per la seconda giornata di Premier League. Nell'occasione Ngumoha trovò il gol appena 4 minuti dopo il suo ingresso in campo.
Qualche settimana dopo, il nazionale inglese Under 19 è apparso per la prima volta in una competizione europea, subentrando dalla panchina nella vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid ad Anfield.
Ngumoha ha giocato con le squadre Under 18, Under 19 e Under 21 dei Reds nel 2024-25 e ha debuttato nella nazionale maggiore grazie ad Arne Slot in una partita di Emirates FA Cup contro l'Accrington Stanley nel gennaio di quest'anno.