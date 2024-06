Ufficiale L'Union Berlino pesca in terza serie: arriva Ivan Prtajin dal Wehen Wiesbaden

Rinforzo a sorpresa per l'Union Berlino. Dopo una stagione da dimenticare, in cui la squadra della capitale ha raggiunto a fatica la salvezza, è il momento di pensare al futuro. La prima mossa è l'ingaggio di Ivan Prtajin, centravanti croato di 28 anni.

Prtajin arriva dal Wehen Wiesbaden, club di terza serie in cui ha giocato le ultime due stagioni. Nell'ultima ha segnato 16 reti in 34 partite, con una doppietta in Coppa di Germania nella sfida persa 2-3 contro il Lipsia. In carriera ha vestito anche le maglie di NK Zagabria, Hajduk, Roda e Olimpia Lubiana, ed è transitato anche nel settore giovanile dell'Udinese (nella Primavera, ma non fu mai impiegato).