Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

La Bulgaria ha un nuovo commissario tecnico: promosso Dimitrov dall'Under 21

La Bulgaria ha un nuovo commissario tecnico: promosso Dimitrov dall'Under 21TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:56Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Alexander Dimitrov è il nuovo commissario tecnico della Bulgaria, fa sapere la sua federazione calcistica. Accordo di due anni. Si tratta di una promozione sul campo per il tecnico che dal 2018 guidava l'Under 21.

Dimitrov, 49 anni, prende il posto di Ilian Iliev. La selezione Under 21 è invece stata affidata a Todor Yanchev.

La Bulgaria è attualmente ultima nel suo girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Inserita in un girone con Spagna, Georgia e Turchia, ha perso le prime due partite, entrambe per 0-3, contro Spagna e Georgia. Il prossimo impegno sarà l'11 ottobre a Sofia contro la Turchia.

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
In Inghilterra hanno pochi dubbi: "Ruben Amorim ha i mesi contati al Man United" In Inghilterra hanno pochi dubbi: "Ruben Amorim ha i mesi contati al Man United"
Dembélé: "È da ieri che dormo col Pallone d'Oro. È una gioia immensa" Dembélé: "È da ieri che dormo col Pallone d'Oro. È una gioia immensa"
UEFA e FIFA non intendono escludere Israele nonostante l'appello dell'ONU UEFA e FIFA non intendono escludere Israele nonostante l'appello dell'ONU
La prima rete dell'Europa League è un gol olimpico. Con la complicità di un ex Fiorentina... La prima rete dell'Europa League è un gol olimpico. Con la complicità di un ex Fiorentina
La Bulgaria ha un nuovo commissario tecnico: promosso Dimitrov dall'Under 21 UfficialeLa Bulgaria ha un nuovo commissario tecnico: promosso Dimitrov dall'Under 21
Fuori Leoni, Chiesa in Champions? L'attaccante può finire in lista UEFA grazie al... Fuori Leoni, Chiesa in Champions? L'attaccante può finire in lista UEFA grazie al regolamento
Alle 18.45 parte l'Europa League 2025/26: in campo anche l'uomo scudetto Billing Alle 18.45 parte l'Europa League 2025/26: in campo anche l'uomo scudetto Billing
Oltre due mesi senza squadra, Kuzyaev torna in patria. Ecco la firma col Rubin UfficialeOltre due mesi senza squadra, Kuzyaev torna in patria. Ecco la firma col Rubin
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
Le più lette
1 La clamorosa denuncia dell'ex arbitro Mazzoleni: "FIGC deve pagare compensi da aprile"
2 Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
3 Milan sfumato, Boniface ora posta pensieri folli sui social: il Werder vuole spiegazioni
4 Conte reputa importanti giocatori da 60 milioni. Come Hojlund allo United o Arthur alla Juve
5 Liverpool, Slot sul ko di Leoni: "Da valutare". Su Chiesa: "Così conquisterà spazio"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Nuovo innesto nella Juventus, Darren Burgess nominato Director of Performance. Tutti i dettagli
Immagine top news n.1 Buongiorno ancora ai box, come nel 45% delle partite del Napoli da quando è arrivato
Immagine top news n.2 Davide Lippi: "Juventus, Vlahovic poteva partire. Spinazzola non è una sorpresa"
Immagine top news n.3 Napoli, il report sull'infortunio di Alessandro Buongiorno: c'è lesione
Immagine top news n.4 Samp, la tifoseria unita contro la proprietà: "Individuate un compratore e andatevene"
Immagine top news n.5 Nizza-Roma, le probabili formazioni: Dovbyk insidia Ferguson. Chance per Tsimikas?
Immagine top news n.6 Napoli, De Laurentiis: "Il calcio così com'è concepito è destinato a morire a causa dei costi"
Immagine top news n.7 Lazio, Lotito: "Vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C! Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
Immagine news podcast n.2 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.3 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.4 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono"
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "L'Ascoli darà filo da torcere all'Arezzo. Sorprende il Cittadella così indietro"
Immagine news Serie A n.3 Davide Lippi: "Chiellini farà una grande carriera". E sulla Juventus: "Mi piace lo spirito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona-Venezia, per ora si gioca: squadre in campo dopo 20 minuti di sospensione
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Cambiaghi: "Proveremo ad arrivare in fondo all'Europa League. Siamo molto carichi"
Immagine news Serie A n.3 Spezia, Lapadula: "Peccato per il rigore. Mi adatto a ciò che chiede il mister"
Immagine news Serie A n.4 Nizza-Roma, le formazioni: Hermoso e Cristante out, c'è Tsimikas. Chance per Dovbyk
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, i tifosi rinunciano alla trasferta: fondi destinati agli alluvionati di Como
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Ci teniamo stretti i gol sugli angoli. Abbiamo sofferto il turno infrasettimanale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, in vista del Bari tornano in gruppo Coucke e Venuti: il punto sui blucerchiati
Immagine news Serie B n.2 Pesante tegola in attacco per la Virtus Entella: Guiu operato alla clavicola sinistra
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, la sindaca Arrighi sulla curva nord: "Ok al cantiere, ora i lavori possono iniziare"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, la sfortuna sembra aver abbandonato Sarr: il portiere torna in campo dopo l'infortunio
Immagine news Serie B n.5 Cesena e Klinsmann avanti insieme fino al 2028. La firma attesa a inizio ottobre
Immagine news Serie B n.6 Samp, la tifoseria unita contro la proprietà: "Individuate un compratore e andatevene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 6ª giornata - Dopo i primi 45', chiudono in vantaggio di Sorrento e Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Di Donato: "L'Ascoli darà filo da torcere all'Arezzo. Sorprende il Cittadella così indietro"
Immagine news Serie C n.4 La Triestina deve continuare la rimonta. Marino: "Con l'Inter U23 pensare solo a far punti"
Immagine news Serie C n.5 Christensen ripensa alla Salernitana: "Il playout? Mai vissuta una situazione simile"
Immagine news Serie C n.6 Torres, si guarda ancora al mercato. Tra gli svincolati, nel mirino c'è Marcone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, Juventus-Inter 0-0 al 45'. Non si fanno male le due compagini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi: "Il derby al maschile ci ha dato motivazioni. Emozionante segnare in queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.3 A Dubai le Women’s Series con l'Afghanistan. Infantino: “Tutte le donne abbiano accesso al calcio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Femminile, Mazzantini guarda già all'Inter: "Dobbiamo rivedere alcune cose"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Canzi sulla Champions: "Convinte di poter fare bene. Tornare all'Allianz è un onore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Grassadonia: "La Roma ci è stata superiore soprattutto nel primo tempo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?