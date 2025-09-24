Ufficiale La Bulgaria ha un nuovo commissario tecnico: promosso Dimitrov dall'Under 21

Alexander Dimitrov è il nuovo commissario tecnico della Bulgaria, fa sapere la sua federazione calcistica. Accordo di due anni. Si tratta di una promozione sul campo per il tecnico che dal 2018 guidava l'Under 21.

Dimitrov, 49 anni, prende il posto di Ilian Iliev. La selezione Under 21 è invece stata affidata a Todor Yanchev.

La Bulgaria è attualmente ultima nel suo girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Inserita in un girone con Spagna, Georgia e Turchia, ha perso le prime due partite, entrambe per 0-3, contro Spagna e Georgia. Il prossimo impegno sarà l'11 ottobre a Sofia contro la Turchia.