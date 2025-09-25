Torino-Pisa, le formazioni ufficiali: chance per Njie e Nkounkou. Esordio per Raul Albiol

Il Torino e il Pisa si sfideranno alle ore 21 nei 16esimi di Coppa Italia. Baroni propone una formazione un po' rimaneggiata, con Israel, Vlasic, Anjorin, Simeone, Asllani e Zapata in panchina. Chance per Dembelé, Nkounkou e Njie, ma anche per Adams, che guiderà l'attacco. Niente da fare anche per Lazaro, che probabilmente subentrerà a gara in corso. Non convocati Ilic e Maripan, che si aggiungono agli indisponibili Savva e Schuurs.

Turnover pure per Gilardino, che schiera Raul Albiol dal primo minuto insieme a Canestrelli e Mbambi davanti a Scuffet. A centrocampo spazio a Cuadrado e Angori sulle fasce, mentre la cerniera nel mezzo sarà composta da Vural, Hojholt e Piccinini. In avanti spazio a Lorran e Meister, con Nzola e Moreo che non sono neanche presenti in distinta. In panchina Tramoni, Lusuardi e Bonfanti. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il match:

Torino (3-4-3): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Raul Albiol, Mbambi, Cuadrado, Vural, Hojholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Alberto Gilardino.