La garra charrua? Il c.t. dell'Uruguay: "C'è esagerazione, ce l'hanno anche altre nazionali"

"La garra charrua? C'è stata grande esagerazione su questo tema. Sembra quasi che abbiamo un dono che ci differenzia dai giocatori delle altre nazionali, ma la realtà è che in tutto il mondo ci sono giocatori con garra". A parlare così è nientedimeno che Oscar Washington Tabarez, commissario tecnico dell'Uruguay, che in un'intervista rilasciata a El Pais ha spiegato: "Questa espressione è stata associata alla ribellione, alla volontà di lottare nonostante l'avversario si consideri superiore, a non dare nulla per scontato. Qualcuno su questo ha esagerato".