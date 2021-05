La maturità di Camavinga: "Stagione non all'altezza. Il futuro? Non ci sto pensando"

"Io e la mia famiglia ancora non ci stiamo pensando. Siamo concentrati sul finale di stagione col Rennes". Così, Eduardo Camavinga ha risposto alla domanda relativa al suo futuro in un'intervista rilasciata ieri a Telefoot. Il giovane centrocampista francese ha parlato anche dell'ultimo anno difficile e delle sue ambizioni: "Non voglio mentire: ci sono stati molti bassi, non ho fatto quello che avrei voluto. Sono realista, non voglio nascondermi dietro l'età. Spero comunque di disputare l'Europeo con la Francia, ma giocherei quello Under-21 con orgoglio e piacere".