La minaccia di Tebas: "Il Barça vuole tenere Messi? Dovrà operare dei tagli nella forza lavoro"

Ridurre gli stipendi. Era stato questo il messaggio della Liga spagnola ai club di prima e seconda divisione, ai quali lo scorso novembre era stato chiesto di abbassare di quasi 500 milioni complessivamente gli stipendi dei giocatori e di tutti gli altri dipendenti. Ieri, Javier Tebas è tornato sull'argomento, riservando qualche frecciatina in particolare al Barcellona: "Dei 700 milioni di euro di perdite stimate per i club nel 2020-2021, la metà riguarda il Barcellona. Ci sono altri grandi club che si sono impegnati di più per evitare di indebitarsi. Il Real Madrid ha gestito molto bene la pandemia, tra i grandi club è stato il migliore in questo senso. Il Barça vince la coppa delle perdite finanziarie e ha superato il limite consentito per il libro paga. Dovrà fare uno sforzo significativo: speriamo che Messi resti, ma in quel caso sarà necessario tagliare la forza lavoro, perché non faremo alcuna eccezione. Il Barcellona ha un fatturato elevato e deve ristrutturare il proprio debito. Se lo farà, la situazione sarà meno grave. Si è sempre spinto al limite".