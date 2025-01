Ufficiale Il talento Jovan Mijatovic torna in Europa. Il NY City lo presta al Leuven fino a giugno

Jovan Mijatović è uno dei giocatori più promettenti della Serbia e a febbraio dell'anno scorso si era trasferito a New York per vivere il sogno americano a 18 anni. Oggi torna in Europa e vola in Belgio: il Leuven ha annunciato di averlo ingaggiato in prestito fino a giugno.

Prodotto del settore giovanile della Stella Rossa, ha esordito giovanissimo nel più importante club del suo Paese, segnando 8 reti in 22 partite di campionato e disputando anche 4 gare in Champions League.