La notte di Higuain: segna due gol e fa annullare goffamente una rete al compagno di squadra

vedi letture

Dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime tre partite disputate, l'Inter Miami di Phil Neville torna a vincere. La squadra di Higuain e Matuidi batte 3-2 in trasferta l'ultima della classe, il Cincinnati, grazie a una grande prestazione del Pipita, autore di una doppietta e soprattutto della rete decisiva all'85'. Higuain si è reso anche protagonista di un episodio controverso e divertente allo stesso tempo: un suo tocco sulla linea di porta, in posizione carponi e di spalle, ha portato all'annullamento della rete del compagno di squadra Shea. L'attaccante argentino era infatti in posizione irregolare, la palla sarebbe entrata di sicuro.