La Premier League inaugura la Hall of Fame. Shearer ed Henry sono i primi membri ufficiali

vedi letture

Alan Shearer e Thierry Henry sono diventati i primi giocatori ad essere inseriti nella Hall of Fame della Premier League. La Hall of Fame è il più alto riconoscimento individuale assegnato agli ex calciatori e celebra il talento e i risultati ottenuti dai migliori professionisti che hanno giocato nel massimo campionato inglese a partire dal 1992. Per essere ammessi, devono essersi ritirati entro il primo agosto 2020.

L'ex attaccante del Blackburn Rovers e del Newcastle detiene ancora il record di miglior marcatore della storia della Premier League con 260 gol in 441 presenze. Ha conquistato uno storico titolo con il Blackburn di Kenny Dalglish nella stagione 1994/95. L'ex attaccante dell'Inghilterra è stato inoltre per tre volte vincitore della Scarpa d'Oro e rimane l'unico giocatore ad aver realizzato 100 gol in Premier League con due squadre diverse: "Guardando alcuni dei giocatori incredibili che hanno giocato in Premier League - settimana dopo settimana, anno dopo anno - mi sento molto onorato di entrare a far parte della Hall of Fame. Devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra, così come i manager e gli allenatori con cui ho lavorato. Tutto quello che volevo era diventare un calciatore professionista. Era il mio sogno, come era un sogno segnare al St James Park, indossare la maglia bianconera numero nove e vincere trofei. Mi sono goduto ogni minuto".

Henry, invece, ha vinto due volte la Premier League ed è stato un giocatore chiave degli Invincibili di Wenger, la squadra che rimase imbattuta durante la stagione 2003/04. Il francese ha vinto il premio Scarpa d'Oro per quattro volte e ha segnato 175 gol in Premier League in 258 presenze con i Gunners: "Essere scelto insieme ad Alan Shearer come il primo membro nella Hall of Fame della Premier League è più che speciale. Quando ero giovane cercavo il modo di ottenere le mie prime scarpette e ora stiamo parlando della Hall of Fame. È un onore incredibile".