La serata di Messi: trascina l'Argentina con la caviglia sanguinante, poi esulta in faccia a Mina

Lionel Messi ha trascinato ancora una volta la sua Argentina, che nella notte ha battuto la Colombia qualificandosi per la finale di Copa America, dove affronterà il Brasile. Il fuoriclasse, attualmente svincolato, è stato grande protagonista della sfida: suo l'assist per il gol di Lautaro Martinez, sue le azioni che hanno portato a tutte le ammonizioni dei Cafeteros. Un intervento duro di Fabra sulla caviglia gli ha provocato un evidente ematoma, ma ha continuato a giocare come se niente fosse. E nella serie di rigori decisiva ha anche mostrato un lato "nascosto" del suo carattere, quando ha esultato in faccia all'ex compagno di squadra, Yerri Mina, che aveva appena sbagliato il suo tiro dal dischetto: "Balla ora, balla!", gli ha urlato, riferendosi all'esultanza del difensore contro l'Uruguay, quando invece aveva trasformato il penalty.

Lionel Messi plays with bleeding ankle during Copa America semi-final; pic goes viral #news #dailyhunt https://t.co/lS3RCtn11K — Dailyhunt (@DailyhuntApp) July 7, 2021