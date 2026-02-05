Real, Fran Garcia deluso: il terzino voleva andare al Bournemouth per rilanciarsi

Nuova grana interna per il Real Madrid. Nelle ultime ore di mercato era infatti emersa la notizia di un trasferimento ormai definito di Fran Garcia al Bournemouth; la destinazione Premier League avrebbe rappresentato per il terzino sinistro una preziosa occasione di rilancio. All’ultimo momento, però, la dirigenza ha bloccato l’operazione, facendo saltare l’accordo e costringendo il giocatore a restare nella capitale spagnola.

Secondo quanto riportato da Cadena SER, la decisione non è stata affatto digerita dal diretto interessato. Fran García, 26 anni, sarebbe profondamente irritato per l’esito della vicenda. Fuori dai piani tecnici di Alvaro Arbeloa, il laterale contava proprio sulla cessione in Inghilterra per ritrovare continuità e spazio in campo. A Madrid, invece, è consapevole di essere relegato ai margini, alle spalle di Alvaro Carreras e anche di Eduardo Camavinga nelle gerarchie del ruolo.

Pur non essendo una figura centrale all’interno dello spogliatoio, il suo malcontento rappresenta comunque un problema aggiuntivo per l’allenatore e per la gestione del gruppo.