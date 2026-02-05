Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real, Fran Garcia deluso: il terzino voleva andare al Bournemouth per rilanciarsi

Real, Fran Garcia deluso: il terzino voleva andare al Bournemouth per rilanciarsiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 09:42Calcio estero
Michele Pavese

Nuova grana interna per il Real Madrid. Nelle ultime ore di mercato era infatti emersa la notizia di un trasferimento ormai definito di Fran Garcia al Bournemouth; la destinazione Premier League avrebbe rappresentato per il terzino sinistro una preziosa occasione di rilancio. All’ultimo momento, però, la dirigenza ha bloccato l’operazione, facendo saltare l’accordo e costringendo il giocatore a restare nella capitale spagnola.

Secondo quanto riportato da Cadena SER, la decisione non è stata affatto digerita dal diretto interessato. Fran García, 26 anni, sarebbe profondamente irritato per l’esito della vicenda. Fuori dai piani tecnici di Alvaro Arbeloa, il laterale contava proprio sulla cessione in Inghilterra per ritrovare continuità e spazio in campo. A Madrid, invece, è consapevole di essere relegato ai margini, alle spalle di Alvaro Carreras e anche di Eduardo Camavinga nelle gerarchie del ruolo.

Pur non essendo una figura centrale all’interno dello spogliatoio, il suo malcontento rappresenta comunque un problema aggiuntivo per l’allenatore e per la gestione del gruppo.

Articoli correlati
Fran Garcia resterà al Real Madrid: il club lo considera incedibile, Mendy verso... Fran Garcia resterà al Real Madrid: il club lo considera incedibile, Mendy verso l’addio
Milan, possibili contatti col Real per Fran Garcia. Più lontani Gutierrez, Bald e... Milan, possibili contatti col Real per Fran Garcia. Più lontani Gutierrez, Bald e Bradley Lock
Real, Fran Garcia: "Felice per il gol e la qualificazione. PSG? E' una finale di... Real, Fran Garcia: "Felice per il gol e la qualificazione. PSG? E' una finale di Champions"
Altre notizie Calcio estero
Un nuovo Yamal, grazie anche a una scelta precisa: sta gestendo meglio i suoi social... Un nuovo Yamal, grazie anche a una scelta precisa: sta gestendo meglio i suoi social
Migliaia di tifosi accolgono Kante a Istanbul: il francese si è già preso il Fenerbahce... Migliaia di tifosi accolgono Kante a Istanbul: il francese si è già preso il Fenerbahce
Ter Stegen sconsolato dopo il nuovo infortunio: "Sempre stato positivo, stavolta... Ter Stegen sconsolato dopo il nuovo infortunio: "Sempre stato positivo, stavolta è dura"
Guehi non può giocare la finale di Carabao, Guardiola: "Scriveremo alla EFL, è assurdo"... Guehi non può giocare la finale di Carabao, Guardiola: "Scriveremo alla EFL, è assurdo"
Il giocatore del Metz coinvolto nella tragedia di Crans-Montana: "Salvato da una... Il giocatore del Metz coinvolto nella tragedia di Crans-Montana: "Salvato da una studentessa"
Ronaldo compie 41 anni: un impero sportivo ed economico da oltre 1 miliardo di euro... Ronaldo compie 41 anni: un impero sportivo ed economico da oltre 1 miliardo di euro
Tanti giocatori scelgono il City per Guardiola. Ma il suo regno potrebbe finire presto... Tanti giocatori scelgono il City per Guardiola. Ma il suo regno potrebbe finire presto
Real, Fran Garcia deluso: il terzino voleva andare al Bournemouth per rilanciarsi... Real, Fran Garcia deluso: il terzino voleva andare al Bournemouth per rilanciarsi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.1 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.2 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.3 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.4 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.6 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.7 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Serie A n.3 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top club"
Immagine news Serie A n.2 Bologna con un occhio sui rinnovi: i temi più caldi sono Freuler e Orsolini
Immagine news Serie A n.3 Maldini 'alla Mertens': Sarri conquistato dal figlio d'arte, sarà lui il 9 anche a Torino
Immagine news Serie A n.4 In casa Juventus cresce l'ottimismo per il rinnovo di McKennie. La prossima settimana si entra nel vivo
Immagine news Serie A n.5 Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Stasera Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: prima chiamata per i due nuovi acquisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h
Immagine news Serie B n.2 Vrioni è un nuovo calciatore del Cesena: contratto fino a giugno con opzione di prolungamento
Immagine news Serie B n.3 Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato
Immagine news Serie B n.4 Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Perquisizione della finanza nella sede della Triestina: il comunicato del club alabardato
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della stagione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.6 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano