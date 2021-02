Le aperture in Inghilterra - Arsenal nel segno di Aubameyang. Sorpresa Leicester: eliminato

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, si parla principalmente della vittoria dell'Arsenal contro il Benfica in Europa League. Match emozionante e rocambolesco: i Gunners vincono 3-2, decide una rete di Aubameyang all'87'. Eliminato il Leicester dallo Slavia Praga. Va avanti il Manchester United dopo lo 0-0 interno con la Real Sociedad.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Sun Sport: "Auba...& not out"

Daily Express: "We're Auba the moon"

Star Sport: "Auba drive"

Mirror Sport: "Auba & rout"