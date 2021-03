Le aperture in Inghilterra - Inghilterra, che partenza contro San Marino! Solskjaer rinnova

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 26 marzo 2021, si parla principalmente della vittoria dell'Inghilterra contro San Marino. Successo per 5-0 per i Leoni inglesi che hanno liquidato la pratica San Marino senza difficoltà. Gran debutto per Ollie Watkins, in rete all'83'. A segno anche Ward-Prawse, Calvert-Lewin (doppietta) e Sterling. Spazio anche al nuovo contratto di Solskjaer con il Manchester United: in arrivo un accordo da 10 milioni di sterline l'anno.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Tee Lions"

Daily Telegraph: "Jolly Ollie debut goal"

The Guardian: "Up and running"

Mirror Sport: "Wat a start"