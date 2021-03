Le aperture in Spagna - CR7 vuole tornare al Real: contatti da mesi. Messi, pronta l'offerta di rinnovo

Dalla Spagna continuano ad alimentarsi le voci che vedrebbero un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Sulle aperture di due quotidiani spagnoli, As e Marca, si legge rispettivamente che "Cristiano vuole tornare al Real" e "CR7 si lascia volere". Secondo quanto scrive As CR7 e il Real sono in contatto da mesi. Su Marca si legge come il portoghese sia stato molto questionato dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions.

Sport e Mundo Deportivo dedica le proprie aperture al Barcellona. Sport scrive "Scommessa per Koeman" in riferimento al fatto che potrebbe essere data un'altra possibilità al tecnico olandese nella prossima stagione di fronte ad un progetto sportivo iniziato da poco. Mentre Mundo Deportivo si concentra sul futuro di Leo Messi. Laporta presenterà all'argentino un'offerta di rinnovo, tentando di 'sedurlo' con i possibili obiettivi di mercato: da Haaland a Alaba fino ad Aguero.