Le aperture inglesi - Erroraccio di Aguero, il Chelsea rimanda la festa del City

Le aperture inglesi di oggi, domenica 9 maggio 2021

Daily Star

"Down the Panenka!"

Il Manchester City cade in casa contro il Chelsea, in quello che era una sorta di antipasto della finale di Champions che vedrà contrapposte le due squadre. Aguero protagonista in negativo con un erroraccio dal dischetto: cucchiaio mal riuscito al Kun e parata agevole per Mendy, che ha assicurato la vittoria ai Blues.

Mail

"Party poopers"

Il Chelsea rovina la festa al Manchester City: il gol dell'ex Fiorentina impedisce alla squadra di Guardiola di festeggiare il titolo, finisce due a uno per i Blues all'Etihad.