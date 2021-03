Le aperture portoghesi - La Roma di Fonseca ai quarti. Il Porto, dopo la Juve, sogna la vittoria

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 19 marzo 2021, c'è spazio per i tecnici portoghesi impegnati in Europa con Fonseca, tecnico della Roma, che ha eliminato Luis Castro dello Shakhtar. Ko invece Mourinho con il Tottenham sconfitto per 3-0 dalla Dinamo Zagabria. Spazio anche al Porto che una settimana fa ha fatto fuori la Juve in Champions e ora sogna in grande: il sogno di vincere la competizione vale altri 31 milioni di euro, già incassati 78.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Helton Leite espreita recorde na Liga"

Record: "Jesus resiste a Vieira"