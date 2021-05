Le aperture portoghesi - Lo Sporting ora compra. La mamma di Ronaldo: "Parlerò con lui"

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 13 maggio 2021, c'è spazio per i postumi della festa 'scudetto' dello Sporting Lisbona, tornato al successo dopo 19 anni. Polemiche per la festa con i tifosi, con gli assembramenti della gente. C'è spazio però anche per il mercato. Ora il club di Amorim compra, grazie agli incassi della Champions League. E mamma Dolores Aveiro fa sognare i tifosi portoghesi: "Parlerò con Cristiano Ronaldo per farlo tornare".

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "O outro lado da festa"

Record: "Campeao vai as compras"