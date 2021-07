Le aperture spagnole - Barça, Koeman parla chiaro: è fiducioso sulla permanenza di Messi

vedi letture

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 10 luglio.

As

"Voglio trionfare nel Real Madrid" dice Dani Ceballos in un'intervista esclusiva al quotidiano spagnolo. "La Premier mi ha fatto diventare un giocatore più completo e con più carattere" ha detto lo spagnolo che ha ancora due anni di contratto con i blancos.

Marca

"Si alza la temperatura" titola il quotidiano in riferimento alla finale di Copa America tra Argentina e Brasile, la quarta tra queste due rivale storiche. Neymar e Messi metteranno da parte la loro amicizia per un giorno e cercheranno di guidare le rispettive Nazionali alla vittoria del titolo davanti a circa 7200 tifosi.

Sport

Koeman parla chiaro. Il tecnico del Barcellona si dice fiducioso nei confronti del presidente per quanto riguarda la trattativa per far restare Messi. "E' importante per noi e per la Liga, confido nel presidente" ha detto il tecnico.