Ufficiale Le Havre, dal PAOK un rinforzo per l'attacco: ecco Samatta. Il comunicato del club

Nuovo innesto per l'attacco del Le Havre. La formazione francese ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Mbwana Ally Samatta. Questo il comunicato diramato dal club:

"Un record impressionante, una reputazione consolidata: Ally Samatta, attaccante esperto, approda al Le Havre. In Tanzania ci sono due celebrità: il Kilimangiaro e Ally Samatta. E sebbene l'HAC sia abituato a spostare montagne, è stato più semplice (e più utile!) ingaggiare il leader dei Taifa Stars, il soprannome della nazionale di calcio tanzaniana. Leggendo il curriculum dell'attaccante, si può comprendere l'entusiasmo di questa popolazione di 66 milioni di persone per Ally, che tra l'altro sarà il primo rappresentante del suo paese per i Ciel & Marine. Giocatore con entrambi i piedi e abile finalizzatore, l'uomo soprannominato 'Samagoal' ha fatto irruzione sulla scena al Tout Puissant Mazembe, uno dei club più importanti d'Africa, con cui ha vinto quattro volte il campionato della Repubblica Democratica del Congo e la Champions League africana nel 2015, conquistando il titolo di capocannoniere della competizione e, nello stesso anno, il titolo di miglior giocatore africano.

Poi, cedendo al richiamo dell'Europa, Ally Samatta è partito per il Genk, dove ha vinto il campionato belga, prima di volare all'Aston Villa, al Fenerbahçe, ad Anversa, di nuovo al Genk e poi al PAOK Salonicco, dove ha giocato per due stagioni, vincendo il campionato greco un anno fa. Questo trentaduenne, alto e allampanato, tanto discreto nella vita quanto imponente in area di rigore, ha appena firmato un contratto annuale con l'HAC! Indosserà il numero 70. Benvenuto, Ally!".