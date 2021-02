Le pagelle del Borussia Dortmund - Haaland di un altro pianeta, Akanji dominante

SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND 2-3

Marcatori: 7’ Suso (S), 19’ Dahoud (B), 27’, 43’ Haaland (B), 85’ De Jong (S)

Hitz 6 - Sfortunato sul gol subito da Suso, con la deviazione che lo beffa, può poco anche sul gol di De Jong. Si riscatta parzialmente con la dea bendata in occasione del palo di Oscar Rodriguez, con il pallone che rimbalza addosso ma non rientra in porta.

Morey 6.5 - Molto attivo sulla destra, dove tiene a bada un cliente ostile come Papu Gomez, arriva spesso al cross, seppur non sempre in maniera precisa e pulita.

Akanji 7 - Annulla un signor attaccante come En-Nesyri, che si vede pochissimo per tutto il primo tempo e per i pochi minuti concessi nella ripresa. Di testa sono tutte sue, disinnesca tutti i traversoni di Suso e compagni.

Hummels 6.5 - Guida la difesa tedesca, nonostante un inizio complesso che poteva minarne la tenuta mentale. Sua la sfortunata deviazione che beffa Hitz sul tiro di Suso, ma da lì in poi non sbaglia nulla.

Guerreiro 6 - Rispetto a Morey soffre di più il suo diretto concorrente, con Suso che viene supportato da Navas in quasi ogni azione offensiva. Ha però un passo diverso, e in ogni contropiede diventa un’arma importante per la superiorità numerica. Stranamente impreciso al cross. Dal 77’ Passlack sv

Bellingham 6 - Dopo un inizio positivo, si perde con l’andare della gara, uscendo mano a mano dalla partita. Prezioso nel finale con un paio di falli e di recuperi palla che fanno guadagnare secondi ai suoi.

Emre Can 6.5 - Il suo lavoro oscuro è encomiabile, sono tantissimi i palloni sporchi che riesce a recuperare e a trasformare in possessi preziosi per i suoi. Graziato da Makkelie in un paio di occasioni, esce senza giallo dalla gara senza sapere nemmeno lui come. Ottima gara ma ha sulla coscienza il gol di De Jong, che si perde in mezzo all’area.

Dahoud 7 - Inizio difficile, ma cancellato dalla meravigliosa conclusione che vale il gol del momentaneo 1-1. Da lì, sia per lui che per i compagni, inizia una nuova partita, in cui non sbaglia praticamente nulla. Aggressivo, lucido nelle scelte, prezioso nel centrocampo dei tedeschi. Dall’89’ Meunier sv

Reus 7 - Tuttocampista di Terzic, è straordinaria la dedizione che mette in fase di ripiegamento, che viene risparmiata a Sancho. Più volte aiuta Morey in marcatura contro Gomez e sbroglia anche qualche cross dalla fascia. Poi, in avanti, è lucido nelle scelte: ruba lui il pallone e serve l’assist ad Haaland in occasione del terzo gol. Dall’80’ Brandt sv

Haaland 8 - Abbiamo finito le parole per questo fenomeno norvegese, che sembra davvero venire da un mondo diverso dal nostro. Cinico, dominante, l’attaccante è una macchina da gol ma non solo: suo l’assist a Dahoud per il gol del pari, lavora alcuni palloni sulle fasce con una classe ed una eleganza che spesso finisce in secondo piano quando si traccia il suo profilo. Attaccante straordinario.

Sancho 6.5 - Agile negli spazi, la palla che serve ad Haaland per il primo gol è un gioiello. Mette in crisi Navas e svaria molto per il campo, gara positiva.

Allenatore: Edin Terzic 7 - Il suo Borussia è bravo a non cedere mentalmente dopo lo sfortunato gol dell'1-0 subito e reagisce grazie al suo campione più forte. Complice un Siviglia poco brillante la fase difensiva regge, peccato per la rete di De Jong che rovina un lavoro quasi impeccabile per novanta minuti. Al ritorno sarà dura, ma il vantaggio c'è.