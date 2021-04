Le pagelle dell'Ajax - Brobbey devastante, Stekelenburg non soffre

vedi letture

ROMA-AJAX 1-1

Marcatori: 49' Brobbey (A), 72' Dzeko (R)

Stekelenburg 6 - Probabilmente si sarebbe aspettato un ritorno più complicato sul prato dell'Olimpico: poco chiamato in causa dagli attaccanti giallorossi, non può far nulla per evitare il tap-in di Dzeko da due passi.

Klaiber 5,5 - Rischia tanto in avvio, sbagliando in chiusura su Pellegrini lanciato a rete. Poco dopo, in fase di ripiegamento difensivo su uno scatto di Dzeko, accusa un fastidio al flessore ed è costretto ad uscire (Dal 22' Schuurs 6,5 - Schierato come centrale difensivo, si fa vedere più di una volta con i lanci in profondità. Uno, quello all'indirizzo di Brobbey, è perfetto ma non fa altro che illudere gli olandesi [Dall'83 Idrissi s.v.])

J. Timber 5,5 - Spostato sulla corsia dopo l'infortunio di Klaiber, scivola rovinosamente sul terreno di gioco spalancando un'autostrada a Calafiori nell'azione del gol del pareggio: ci si sarebbe attesi qualcosa di più da parte sua.

Martinez 6,5 - Ottimo rendimento al centro della difesa, ripete una partita tranquilla ed attenta come quella di sette giorni fa ad Amsterdam, cercando spesso di alzare il proprio raggio d'azione.

Tagliafico 5 - Non è sicuramente quello dei tempi migliori: causa l'annullamento del raddoppio olandese per un fallo su Mkhitaryan, nel finale non va lontano dall'espulsione per una folle entrata su Mancini. Serata tutt'altro che entusiasmante per l'esterno argentino.

Alvarez 6,5 - Gioca con estrema attenzione in mezzo al campo senza mai prendersi particolari rischi: si accende ad inizio ripresa, sfiorando il gol con una conclusione dalla distanza (Dal 70' Kudus 6 - Si limita a portare a termine il compito richiesto dal proprio tecnico senza brillare particolarmente)

Klaassen 5,5 - Più spento dell'andata, fa comunque il massimo in mezzo al campo per contenere le poche accelerazioni portate dai giallorossi. Va molto vicino al gol dopo appena tredici minuti con una conclusione a porta vuota salvata da Diawara.

Gravenberch 5,5 - Fatica ad incidere: sente, con tutta probabilità, il peso della posta in palio. Lavora sottotraccia ma non basta.

Antony 6 - Prova a farsi vedere con continuità sulla destra, recupera tanti palloni ma non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi metri (Dal 46' Brobbey 7 - Già all'andata aveva dimostrato di essere devastante dal punto di vista fisico, ma gli era mancato il gol: questa volta, invece, la rete è arrivata appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Stella del futuro)

Tadic 6,5 - E' uno dei punti di forza della squadra di Ten Hag: dai suoi piedi passano la maggior parte delle azioni create dall'Ajax. Si attiva sul finire del primo tempo, nella ripresa va anche a segno ma il VAR gli nega la gioia personale.

Neres 5,5 - Impossibilitato ad aggredire come suo solito sulla corsia di sua competenza, viene contenuto al meglio dai difensori della squadra di Fonseca (Dall'83' Traoré s.v.)

Allenatore: Erik ten Hag 6,5 - Il suo Ajax fa il massimo per prendersi la qualificazione, dominando la Roma nel possesso palla dal primo all'ultimo minuto. Il tecnico ha preparato molto bene la partita, ma le gare non si vincono se non si calcia con continuità verso lo specchio della porta: azzeccati i cambi di Schuurs (seppur "forzato") e Brobbey, gli olandesi escono dalla competizione ma senza sfigurare.