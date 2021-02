Le restrizioni Spagna-Regno Unito potrebbero essere prorogate: a rischio Atletico-Chelsea

Nel corso della serata è arrivata la notizia che Lipsia-Liverpool, in programma il 16 febbraio, non potrà essere disputata in Germania per le restrizioni del governo tedesco nei confronti dei voli in arrivo dal Regno Unito. fino al 17 febbraio. Nel caso della Spagna la data ultima è il 16 febbraio, ma potrebbe essere prorogata. Per questo motivo c'è preoccupazione per quel che riguarda Atlético Madrid-Chelsea, in programma il 23 febbraio. Nel caso ai blues venisse negato l'arrivo in Spagna, il club iberico dovrà adoperarsi affinché l'incontro possa ugualmente essere disputato. Secondo quanto riporta As già sono sondate le disponibilità in altri paesi europei.