Lehmann snobba Donnarumma: "Neuer il top, poi Alisson ed Ederson. Haaland meglio di Mbappe"

Jens Lehmann, ex portiere tra le altre di Arsenal e Milan, ha parlato ad As di alcuni temi d'attualità.

Chi sono i migliori portieri del mondo?

"Neuer è il migliore, mi piace molto anche Casteels del Wolfsburg. Poi ci sono quelli della Premier, Ederson e Alisson. Lo stile dei portieri è cambiato: ora l'attenzione è più sull'impostazione, si pensa meno a controllare l'area di rigore. Ma l'obiettivo deve essere lo stesso: non subire gol".

Vedresti bene Alaba al Real?

"È un grande giocatore, oltre che un bravo ragazzo. In Germania perderemo un grande calciatore. Mi piacerebbe che restasse qui, ma non sarà possibile. Non so se andrà in Spagna, ma di sicuro è un grande campionato. L'Inghilterra è un'alternativa di alto livello".

Chi prenderesti tra Haaland e Mbappé?

"Entrambi (ride, ndr). Mbappé ha una tecnica fantastica, oltre alla potenza, ma Haaland sa come creare spazi. Non ho mai visto un ragazzo così veloce e forte. Mbappé non è fa la stessa paura di Haaland".