Leicester, doppio obiettivo di mercato: Daka per l'attacco e Bertrand per la difesa

Il Leicester è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Goal, le Foxes avrebbero messo nel mirino Patson Daka del Salisburgo e sarebbero anche in pole per arrivare a Ryan Bertrand, 31enne terzino sinistro inglese in scadenza di contratto con il Southampton.