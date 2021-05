Levante-Barcellona, le formazioni ufficiali: Dembelè esterno. Messi-Griezmann in avanti

Sarà ancora 3-5-2 per il Barcellona. In difesa Araujo affiancherà Piqueé e Lenglet, mentre a centrocampo Dembelè prenderà il posto di Dest come esterno destro con Alba a sinistra. In mezzo Busquets sarà ancora affiancato da De Jong e Pedri, mentre in avanti Griezmann giocherà con Messi. Il Levante risponde con un classico 4-4-2 con Morales e Roger di punta. Queste le formazioni ufficiali:

Levante (4-4-2): Aitor; Miramon, Vezo, Duarte, Tono; Rober Pier, Bardhi, De Frutos, Melero; Morales, Roger. Allenatore Paco Lopez

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dembelè, Pedri, Busquets, De Jong, Alba; Messi, Griezmann. Allenatore Koeman