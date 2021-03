Lewandowski e la dura legge dell'ex: sempre a segno contro il Dortmund, 15 reti in 7 partite

Nessuna pietà, nessun trattamento di riguardo. Robert Lewandowski segna ancora alla sua ex squadra: l'attaccante del Bayern Monaco ha punito il Borussia Dortmund in tutte le occasioni in cui lo ha affrontato in Bundesliga. Sono 15 le reti realizzate in 7 partite, e quella di ieri è stata la seconda tripletta.