Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Lewis Holtby dice addio al calcio: "Dopo quasi 20 anni da professionista finisce qui"

Lewis Holtby dice addio al calcio: "Dopo quasi 20 anni da professionista finisce qui" TUTTOmercatoWEB
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 11:52Calcio estero

Lewis Holtby ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista tedesco, 35 anni, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo la risoluzione del contratto con il NAC Breda, club olandese con cui aveva disputato l'ultima stagione. L'ex nazionale tedesco era tornato all'estero un anno fa proprio per vestire la maglia del NAC, ma dopo la retrocessione della squadra in seconda divisione olandese l'avventura si è conclusa anticipatamente. Il contratto, inizialmente valido fino al 2027, è stato interrotto su richiesta dello stesso giocatore.

La vera motivazione della scelta è stata però rivelata dallo stesso Holtby attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social: la fine dell'accordo con il club ha coinciso con la decisione di chiudere definitivamente la carriera. "È arrivato il momento di dire addio. Dopo quasi 20 anni da professionista, oggi termina la mia carriera da calciatore. Lascio il campo con orgoglio, umiltà e infinita gratitudine", ha scritto il centrocampista.

Holtby ha ricordato con emozione il percorso vissuto nel mondo del calcio, dai momenti più importanti alle difficoltà affrontate. Tra i ricordi più significativi anche le tre presenze con la nazionale maggiore tedesca tra il 2010 e il 2012 sotto la guida di Joachim Löw: "È stato un grande onore poter rappresentare il mio Paese. È stato uno dei momenti più importanti della mia carriera". Cresciuto calcisticamente tra Borussia Mönchengladbach e Aachen, Holtby ha vissuto il periodo della consacrazione allo Schalke 04, prima di vestire anche le maglie di Bochum, Mainz, Tottenham, Fulham, Amburgo, Blackburn, Holstein Kiel e infine NAC Breda.

In carriera ha collezionato 225 presenze in Bundesliga con 26 gol e 35 assist, 137 partite in seconda divisione tedesca, 38 apparizioni in Premier League e sei gare in Champions League. Un percorso ricco di alti e bassi, che lo ha visto protagonista anche nella difficile fase del declino dell'Amburgo, ma anche nella rinascita con l'ascesa in Bundesliga dell'Holstein Kiel nella stagione 2023-2024. Nel suo messaggio d'addio Holtby ha voluto sottolineare il valore umano del viaggio vissuto: "Da bambino avevo un sogno: diventare un calciatore professionista. Aver potuto vivere questo sogno per così tanti anni è stato un privilegio per cui sarò sempre grato. Il calcio mi ha dato più di quanto avrei mai potuto immaginare: mi ha fatto crescere, mi ha portato in luoghi che altrimenti non avrei mai visto e mi ha regalato persone che resteranno per sempre nella mia vita".

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Foden esalta Maresca: "Mi ha fatto crescere. Con lui posso fare un altro salto di... Foden esalta Maresca: "Mi ha fatto crescere. Con lui posso fare un altro salto di qualità"
Il PSG all'assalto dell'eroe Mondiale: pronta un'offerta irrinunciabile per Ferran... Il PSG all'assalto dell'eroe Mondiale: pronta un'offerta irrinunciabile per Ferran Torres
Ronaldo incorona la Spagna: "Ha preso a pallonate l'Argentina. Rodri da Pallone d'Oro"... Ronaldo incorona la Spagna: "Ha preso a pallonate l'Argentina. Rodri da Pallone d'Oro"
Bufera su Ronaldo: like alle accuse contro la FIFA e il presunto favoritismo per... Bufera su Ronaldo: like alle accuse contro la FIFA e il presunto favoritismo per Messi
Middlesbrough, colpo in attacco: arriva Will Lankshear dal Tottenham per 12 milioni... Middlesbrough, colpo in attacco: arriva Will Lankshear dal Tottenham per 12 milioni
Alban Lafont lascia il Nantes e vola in Turchia: accordo triennale con l'Amedspor... Alban Lafont lascia il Nantes e vola in Turchia: accordo triennale con l'Amedspor
Belgio, scelto il dopo Garcia: Mark van Bommel sarà il nuovo CT, attesa l'ufficialità... Belgio, scelto il dopo Garcia: Mark van Bommel sarà il nuovo CT, attesa l'ufficialità
Lewis Holtby dice addio al calcio: "Dopo quasi 20 anni da professionista finisce... UfficialeLewis Holtby dice addio al calcio: "Dopo quasi 20 anni da professionista finisce qui"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, per la fascia serve pazienza: Spence è il preferito. In difesa spunta l’ipotesi Romero. Napoli, con Buongiorno ko in prospettiva c’è l’idea Gatti. Su Lucca occhio anche alla Fiorentina
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Entro il 31 luglio presenteremo alla UEFA un dossier sugli stadi per Euro 2032"
Immagine top news n.1 Roma, Summerville (quasi) sfumato: ora il sogno è Nusa, Moreira il jolly. Tre le alternative
Immagine top news n.2 L'Atalanta nicchia per Alajbegovic? Sul giocatore può piombare la Fiorentina. La situazione
Immagine top news n.3 Juventus, c'è il primo sì di Zirkzee: e Carnevali attende la svolta per Kolo Muani
Immagine top news n.4 Guardate la faccia imbronciata: Leao non può essere accontentato. E il Milan pure
Immagine top news n.5 Kessie aspetta la Juve, ma Carnevali deve prima cedere a centrocampo
Immagine top news n.6 Malagò ammette i contatti con Guardiola. Tutto su Pep, ma restano in piedi altre piste
Immagine top news n.7 Summerville è un giallo internazionale: Roma beffata, va in Arabia. Anzi no: Gasp aspetta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.2 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.3 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.4 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio, Lo Monaco: "Prigioniera di Lotito. Tifosi meriterebbero qualcosa di più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lazio, Anellucci: "No a nuovi punti interrogativi, serve gente di qualità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Recalcati: "Bastoni non va in Arabia. Ecco quali sono le priorità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Cairo: "Stimo Malagò. Mi aspetto faccia scelte di grande profilo lui e Maldini"
Immagine news Serie A n.2 Mauro punge: "Juve? I dirigenti non lavorino a distanza come Ibrahimovic"
Immagine news Serie A n.3 Barak lascia la Fiorentina, la Serie A e l'Italia: è un nuovo giocatore dell'APOEL Nicosia
Immagine news Serie A n.4 Inter, Bisseck non si nasconde: "Siamo noi i più forti, possiamo vincere un altro Scudetto"
Immagine news Serie A n.5 Malagò: "Entro il 31 luglio presenteremo alla UEFA un dossier sugli stadi per Euro 2032"
Immagine news Serie A n.6 Ma quale addio, Phil Foden resta al Manchester City: ha rinnovato fino al 2030
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ascoli, ecco Oliveri: arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.2 Padova, ritorno a casa per Matteo Lovato: firma fino al 2029
Immagine news Serie B n.3 Padova, ecco i due innesti per Calabro: iniziate le visite mediche di Lovato e Cocchi
Immagine news Serie B n.4 Pisa, tegola Lusuardi: lesione del crociato, sarà operato
Immagine news Serie B n.5 Reita è un nuovo giocatore del Catanzaro: arriva a titolo definitivo dal Monza
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, sirene dalla Serie B per Merkaj: l'attaccante nel mirino del Benevento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Salary cap in Serie C? Al momento nessuno ci sta capendo niente"
Immagine news Serie C n.2 Scafatese, rinforzo dal Napoli: ecco Emmanuele De Chiara
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Milillo rinnova: il difensore firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Pescara, rinforzo fra i pali: preso il portiere classe 2004 Enis Ujkaj
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, rinforzo in difesa: dal Catania arriva in prestito Riccardo Cargnelutti
Immagine news Serie C n.6 Vado, esperienza a centrocampo: preso il classe 1991 Zaccaria Hamlili
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, colpo in attacco: arriva Ginevra Moretti dalla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, visite mediche per la giapponese Remina Chiba
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpo stellare per l'attacco della Juventus: Redondo firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Como 1907 Femminile, esperienza tra i pali: ecco Francesca Durante
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, ecco la centrocampista Vigilucci: contratto biennale per lei
Immagine news Calcio femminile n.6 Altro colpo per il Como 1907: arriva Aigbogun per rinforzare la difesa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3il 22 luglio del 2025 ci lasciava Pin, Celeste sempre con noi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 22 luglio 1927, nasce ufficialmente l'Associazione Sportiva Roma. Manca un anno al centenario
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Mattia Liberali al Como
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia