Libertadores, anche il Santa Fe avversario del River Plate comunica diversi contagiati al Covid

Col River Plate che ha 20 giocatori della rosa (25 membri complessivi considerando lo staff) positivi a due giorni dalla sfida di Copa Libertadores contro l'Independiente Santa Fe, arriva il comunicato del club colombiano che rende nota la positività di 3 giocatori, un membro del corpo tecnico e uno dell'area amministrativa. I cinque contagiati sono in isolamento. Ricordiamo che il River Plate è in attesa di un riscontro della CONMEBOL circa la possibilità di iscrivere in lista due portieri, considerando che la squadra non ne ha più uno disponibile a causa del Covid. I millonarios in questo momento hanno a disposizione solamente 10 giocatori.