Libertadores, Boca batte Santos. Tévez, Gabigol e Hulk protagonisti nella notte sudamericana

Vittoria del Boca Juniors nella seconda giornata della fase a gironi di Copa Libertadores. L'eterno Carlos Tévez e Villa firmano il 2-0 sul Santos alla "Bombonera". I brasiliani eliminarono nella scorsa edizione del torneo proprio gli xeneizes in semifinale, cadendo all'atto conclusivo contro il Palmeiras. Spicca il netto successo del Flamengo contro i cileni dell'Union Calera: 4-1 al Maracanã con gli ex "italiani" protagonisti, infatti segnano Gabriel Barbosa (doppietta) e Pedro. Hulk protagonsita del successo dell'Atlético Mineiro contro l'América Cali: l'ex Porto e Zenit, tornato in patria dopo l'esperienza in Cina, ha segnato una doppietta nel 2-1 finale. Manita del Palmeiras campione in carica: 5-0 agli ecuadoriani dell'Independiente del Valle, segna anche l'ex milanista Luiz Adriano.

Di seguito tutti i risultati:

Atlético Mineiro (Brasile)-América de Cali (Colombia) 2-1

Flamengo (Brasile)-Union La Calera (Cile) 4-1

LDU Quito (Ecuador)-Vélez Sarsfield (Argentina) 3-1

Boca Juniors (Argentina)-Santos (Brasile) 2-0

Internacional (Brasile)-Deportivo Tachira (Venezuela) 4-0

Palmeiras (Brasile)-Independiente del Valle (Ecuador) 5-0