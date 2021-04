Libertadores, Indep. del Valle-Gremio sul neutro di Asuncion per la positività di 3 brasiliani

La partita di qualificazione alla Copa Libertadores fra gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle e i brasiliani Gremio si giocherà in campo neutro in Paraguay. La partita originariamente doveva giocarsi a Quito, ma le autorità ecuadoriane ne hanno impedito lo svolgimento. Questo a seguito della positività di tre giocatori del Gremio. Il ministro degli Interni ecuadoriano, Gabriel Martinez, ha così spiegato: "La salute di ogni cittadino sta al di sopra di qualsiasi partita di calcio". Pertanto la sede sarà Asuncion, a 4000 km di distanza da Quito. Al ritorno in Ecuador i giocatori dell'Independiente del Valle dovranno stare isolati per 10 giorni.