Liga, il Betis pareggia ancora (e sono 6 di fila). Punto prezioso per il Valladolid

Sesto pareggio di fila per il Betis Siviglia di Pellegrini, che rimane in scia alle big del campionato grazie all'1-1 ottenuto a Valladolid: andalusi in vantaggio nel primo tempo grazie ad Aitor Rubial, mentre il pareggio dei castigliani lo firma Shon Weissman nella ripresa. Punto prezioso in ottica salvezza per il Valladolid, mentre il Betis fallisce l'assalto al quinto posto della Real Sociedad. Di seguito la classifica aggiornata della Liga:

Atletico Madrid 76

Real Madrid 74

Barcellona 71

Siviglia 70

Real Sociedad 53

Betis 51

Villarreal 49

Granada 42

Celta Vigo 41

Athletic Bilbao 42

Osasuna 40

Levante 38

Cadice 37

Valencia 36

Getafe 34

Alaves 31

Valladolid 31

Huesca 30

Elche 30

Eibar 23