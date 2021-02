Liga, la batosta col PSG si fa sentire: il Barcellona frena, 1-1 match interno con il Cadice

vedi letture

Non è una delle migliori annate per il Barcellona, i risultati parlano chiaro. La squadra di Koeman - dopo la batosta in Champions League contro il PSG - non riesce a vincere nemmeno contro il Cadice. Nel match di campionato disputato al Camp Nou non basta il gol su calcio di rigore di Leo Messi al 32': all'89' Fernandez ha trovato la rete del definitivo 1-1 sempre dal dischetto. I catalani torneranno in campo mercoledì contro l'Elche, mentre sabato sfideranno nuovamente il Siviglia del Papu Gomez.