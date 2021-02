Liga, pari nello scontro salvezza tra Eibar e Huesca. Succede tutto dopo l'80'

Si è concluso in parità lo scontro salvezza tra Eibar e Huesca andato in scena al Municipal de Ipurua. L'uno a uno finale matura nei dieci minuti finali: ospiti in vantaggio all'ottantunesimo con Sandro Ramirez e raggiunti centoventi secondi più tardi da Papakouli Diop. Restano ultimi in classifica gli azulgrana, a meno due dai baschi, che si mantengono pericolosamente al di sopra della zona retrocessione.